Wimbledon Day 4, Bene Berrettini e Sonego. Federer incanta il Centrale (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo Fabio Fognini ieri si qualificano al terzo turno anche il numero 1 azzurro Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il romano supera 6-3 6-4 7-6 Van de Zandschulp, punteggio secco anche in un match dove il suo potente servizio non si è espresso al meglio; ed ora attende Bedene. Il piemontese completa la rimonta dopo un primo set dove il colombiano Galan lo aveva sorpreso nel sempre delicato nono gioco. Alla fine chiude quindi in quattro set 4-6 6-3 7-6 6-1. Il passaggio del turno a pronostici rispettati potrebbe vederlo approdare allo scontro diretto per la prima volta in carriera con l'8 volte campione di questo torneo, Roger Federer ...

