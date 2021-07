Violenze in carcere, agenti in silenzio davanti al gip. Un indagato: “Le modalità di intervento sono state decise dai miei superiori” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Io sono l’ultimo anello della catena, le modalità di intervento sono state decise dai miei superiori”. L’ispettore coordinatore del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Mezzarano, considerato il “co-organizzatore ed esecutore” delle Violenze ai danni dei detenuti, ha rilasciato una dichiarazione spontanea al giudice per le indagini preliminari che ieri ha iniziato gli interrogatori di garanzia dei 52 indagati. Otto sono finiti in carcere, 18 ai domiciliari, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “Iol’ultimo anello della catena, ledidai”. L’ispettore coordinatore del Reparto Nilo deldi Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Mezzarano, considerato il “co-organizzatore ed esecutore” delleai danni dei detenuti, ha rilasciato una dichiarazione spontanea al giudice per le indagini preliminari che ieri ha iniziato gli interrogatori di garanzia dei 52 indagati. Ottofiniti in, 18 ai domiciliari, ...

