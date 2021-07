Ufficiale | Ribery lascia la Fiorentina

Advertising

Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Niente rinnovo: Ribery lascia la Fiorentina ? - sportface2016 : #Fiorentina E' ufficiale, Franck #Ribery non rinnova: la Viola lo ringrazia con un semplice messaggio - halitatasayan : RT @cmdotcom: #Fiorentina, UFFICIALE l'addio a #Ribery: 'Grazie, Franck!' - firenzeviola_it : UFFICIALE, Ribery se ne va. L'ACF: 'Grazie' - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: E' ufficiale, la Fiorentina dice addio a Franck Ribery e a Borja Valero. Sui suoi canali social i messaggi di ringraziam… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ribery

Una firma che coincide con l'aperturadella sessione di calciomercato estiva, ma che ... quelli a cui non è stato rinnovato il contratto: Caceres, Borja Valero e. Tre vuoti che, al ...... e una rosa da rinnovare profondamente con due veterani comee Borja Valero lasciati andare, ... Philip Raymond Platek Jr , che ha diramato una notaper sottolineare come il club ...La notizia era nell’aria, ma solo ora è ufficiale: Franck Ribery non è più un giocatore della Fiorentina. Il club ha voluto salutare e ringraziare il francese per le due stagioni giocare con maglia vi ...Era già nell'aria, ora è ufficiale: dopo due stagioni in viola, Franck Ribery lascia la Fiorentina. Niente rinnovo di contratto per il ...