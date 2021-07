Terence Hill rompe il silenzio | “Ecco perché ho deciso di lasciare Don Matteo”

(Di giovedì 1 luglio 2021)lascia DonDopo tredici stagioni all’attivohaclamorosamente diil testimone di “Don” nelle mani di Raoul Bova. Ovviamente quest’ultimo non lo sostituirà nello stesso personaggio ma ricoprirà il ruolo di “Don Massimo”. L’ingresso del nuovo parroco, andrà in onda l’anno prossimo, quando sulla prima rete Rai L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Terence Hill

L'abbandono didella serie era già nell'aria da tempo. L'attore che, a marzo ha compiuto 82 anni, è sempre in gran forma ma comprensibilmente non se la sente più di essere così impegnato ...e Raoul Bova sono insieme nella prima foto ufficiale dal set di Don Matteo 13 , che arriverà su Rai1 nel 2022 con 10 nuovi episodi e un "cambio al vertice" ormai abbondantemente ...Ecco la prima foto ufficiale di Terence Hill e Raoul Bova insieme sul set di Don Matteo 13, la nuova stagione della fiction in cui assisteremo all'addio del protagonista. Terence Hill e Raoul Bova son ...Raoul Bova e Terence Hill posano nella prima e, al momento, unica foto che li ritrae insieme sul set di Don Matteo 13 ...