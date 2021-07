Roma off limits per i tifosi inglesi. L’Uefa blocca la vendita dei biglietti per il match con l’Ucraina di sabato. Quelli già venduti nel Regno Unito non sono più validi (Di giovedì 1 luglio 2021) La Uefa, su proposta del Dipartimento di Pubblica sicurezza, ha disposto il “blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno”. La misura è stata adottata per fermare l’afflusso in Italia di tifosi inglesi, alla luce dell’allarme per la diffusione della variante Delta, in vista della partita del quarto di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina in programma sabato allo Stadio Olimpico di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) La Uefa, su proposta del Dipartimento di Pubblica sicurezza, ha disposto il “blocco inderogabile dellae della trasferibilità deientro le ore 21 di oggi e l’annullamento dei tagliandiai residenti nela partire dalle ore 00 del 28 giugno”. La misura è stata adottata per fermare l’afflusso in Italia di, alla luce dell’allarme per la diffusione della variante Delta, in vista della partita del quarto di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina in programmaallo Stadio Olimpico di ...

Advertising

fcolarieti : Roma off limits per i tifosi inglesi. L’Uefa blocca la vendita dei biglietti per il match con l’Ucraina di sabato.… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset #Calciomercato #Roma off limits per i tifosi inglesi. 2.000 tifosi scozzesi positivi dopo #ENGSCO #I… - FraLauricella : #SportMediaset #Calciomercato #Roma off limits per i tifosi inglesi. 2.000 tifosi scozzesi positivi dopo #ENGSCO… - Manuel_Real_Off : Manuela ha già le corna da Milano fino a Hong-Kong passando per Londra da Roma fino all’Is Morus Relais #temptationisland - baloi361 : RT @ElioLannutti: M5S: attesa per risposta Grillo, in arrivo stasera (ANSA) - ROMA, 28 GIU - Arrivera' entro stasera, a quanto si apprende,… -