RINFRESCA | è confermato Ma niente illusioni meteo

(Di giovedì 1 luglio 2021)taStiamo andando incontro al primo fine settimana di luglio e una novità, da molti graditi, possiamo annunciarla: lata, anche se si fatica a definirla tale, ci sarà. Per alcune regioni sarà unata vera e propria, difatti le temperature caleranno di 5-6°C consentendoci di respirare un po’. In altre la diminuzione sarà più contenuta, diciamo nell’ordine dei 3-4°C, ma di questi tempi anche flessioni così ridotte fanno la differenza. Volendo essere più precisi, su alcune zone d’Italia torneranno temperature consone al periodo, su altre rimarranno comunque al di sopra delle medie stagionali ...

Stiamo andando incontro al primo fine settimana di luglio e una novità meteo, da molti graditi, possiamo annunciarla: la rinfrescata, anche se si fatica a definirla tale, ci sarà. Per alcune regioni s ...TEMPERATURE, CALDO AFRICANO nuovamente alla MASSIMA POTENZATutto confermato! Torna il grande caldo africano e nei prossimi giorni raggiungerà la sua massima potenza con picchi nuovamente fino a 45°C.