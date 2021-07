Raggi: con +BusxRoma migliori collegamenti quadrante sud-ovest (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Sono ormai pronti per entrare in servizio anche altri 10 bus della fornitura da 62 mezzi acquistata da Roma Capitale su piattaforma Consip a fine 2020. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato oggi i nuovi veicoli da 12 metri arrivati nel deposito di Magliana che serviranno i collegamenti tra il quadrante sud-ovest e il centro della città. Presenti anche l’Amministratore unico di Atac Giovanni Mottura e il vicesindaco con delega alla Città in movimento Pietro Calabrese. Con altri 22 bus in arrivo, nei prossimi giorni, saranno oltre 860 i nuovi mezzi a entrare in servizio a partire dal 2016 e diventeranno più ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Sono ormai pronti per entrare in servizio anche altri 10 bus della fornitura da 62 mezzi acquistata da Roma Capitale su piattaforma Consip a fine 2020. La sindaca di Roma Virginiaha presentato oggi i nuovi veicoli da 12 metri arrivati nel deposito di Magliana che serviranno itra ilsud-e il centro della città. Presenti anche l’Amministratore unico di Atac Giovanni Mottura e il vicesindaco con delega alla Città in movimento Pietro Calabrese. Con altri 22 bus in arrivo, nei prossimi giorni, saranno oltre 860 i nuovi mezzi a entrare in servizio a partire dal 2016 e diventeranno più ...

