Può essere illecito monitorare la navigazione internet dei lavoratori sul luogo di lavoro (Di giovedì 1 luglio 2021) Un provvedimento del Garante per la privacy con il quale sanziona un Comune italiano per aver violato la privacy dei propri dipendenti. Il Garante rende noto che “non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy”. Principi estendibili anche al comparto scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Un provvedimento del Garante per la privacy con il quale sanziona un Comune italiano per aver violato la privacy dei propri dipendenti. Il Garante rende noto che “non è possibileladeiin modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunquesempre svolte nel rispetto dello Statuto deie della normativa sulla privacy”. Principi estendibili anche al comparto scuola. L'articolo .

