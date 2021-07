Partorisce su traghetto in Adriatico | madre e neonato stanno bene

(Di giovedì 1 luglio 2021) Pescara - Un equipaggio della Base Aeromobili Guardia Costiera di Pescara ha portato a termine, con un elicottero AW139 in dotazione, l'evacuazione medica d'urgenza di una donna che ha partorito a bordo di unin navigazione nel Mare. Ricevuto l'allarme, l'equipaggio di volo della Guardia Costiera, insieme a personale sanitario del Servizio 118 di Pescara, ha raggiunto la nave a circa cinquanta miglia nautiche dalla costa e ha proceduto al recupero della donna e delmediante il verricello di soccorso. Entrambi in buone condizioni di salute sono stati trasportati nella sede del Reparto di Volo abruzzese e affidati ...

