Parigi: ex Br, Pietrostefani ricoverato non va a udienza (Di giovedì 1 luglio 2021) E' cominciata in tarda serata l'udienza in programma oggi per i 4 ex brigatisti italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Luigi Bergamin, Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 luglio 2021) E' cominciata in tarda serata l'in programma oggi per i 4 ex brigatisti italiani rifugiati in Francia, Giorgio, Luigi Bergamin, Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Parigi: ex Br Pietrostefani ricoverato, non va a udienza #ANSA - GPeppe34N : RT @Agenzia_Ansa: Parigi: ex Br Pietrostefani ricoverato, non va a udienza #ANSA - FirenzePost : Parigi: udienza per ex brigatisti rifugiati, rinvio al 29 aprile - CorriereQ : Parigi: ex Br, Pietrostefani ricoverato non va a udienza - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Parigi: ex Br Pietrostefani ricoverato, non va a udienza #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Pietrostefani Parigi: ex Br, Pietrostefani ricoverato non va a udienza Pietrostefani, 77 anni, da tempo malato e ricoverato attualmente in ospedale per una grave ... La Chambre de l'Instruction de la Corte d'appello di Parigi - attorno a mezzanotte - ha preso atto della ...

Francia, estradizione Br: "Carenza di informazioni in dossier italiani" ...alla Chambre de l'Instruction della Corte di Appello di Parigi gli altri ex terroristi italiani fermati in Francia a fine aprile. Si tratta dell'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, ...

Parigi: ex Br, Pietrostefani ricoverato non va a udienza Agenzia ANSA Parigi: udienza per ex brigatisti rifugiati, rinvio al 29 aprile E' cominciata in tarda serata l'udienza in programma per i 4 ex brigatisti italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Luigi Bergamin, Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura brigatisti Pietros ...

Parigi: ex Br, Pietrostefani ricoverato non va a udienza E' cominciata in tarda serata l'udienza in programma oggi per i 4 ex brigatisti italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Luigi Bergamin, Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura. (ANSA) ...

, 77 anni, da tempo malato e ricoverato attualmente in ospedale per una grave ... La Chambre de l'Instruction de la Corte d'appello di- attorno a mezzanotte - ha preso atto della ......alla Chambre de l'Instruction della Corte di Appello digli altri ex terroristi italiani fermati in Francia a fine aprile. Si tratta dell'ex militante di Lotta Continua Giorgio, ...E' cominciata in tarda serata l'udienza in programma per i 4 ex brigatisti italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Luigi Bergamin, Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura brigatisti Pietros ...E' cominciata in tarda serata l'udienza in programma oggi per i 4 ex brigatisti italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Luigi Bergamin, Giovanni Alimonti e Raffaele Ventura. (ANSA) ...