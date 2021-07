Non votare non è un’opzione. La riunione del Forum libico continua (Di giovedì 1 luglio 2021) La riunione del Forum di dialogo politico per la Libia sarà rinviata di un giorno a causa delle divisioni interne ai 75 rappresentanti libici presenti a Ginevra. L’assemblea onusiana ha avuto il compito di creare i presupposti per la costruzione del Governo di unità nazionale (GNU) con cui Abdelhamid Dabaiba sta guidando il paese – sotto egida delle Nazioni Unite – verso le elezioni fissate già fissate per il 24 dicembre. L’elemento di divisione sono proprio le elezioni. Dopo le decisioni di febbraio sulla formazione del GNU, il Forum si è riunito tre giorni fa con l’obiettivo di trovare una soluzione – o quanto meno una via da percorrere ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladeldi dialogo politico per la Libia sarà rinviata di un giorno a causa delle divisioni interne ai 75 rappresentanti libici presenti a Ginevra. L’assemblea onusiana ha avuto il compito di creare i presupposti per la costruzione del Governo di unità nazionale (GNU) con cui Abdelhamid Dabaiba sta guidando il paese – sotto egida delle Nazioni Unite – verso le elezioni fissate già fissate per il 24 dicembre. L’elemento di divisione sono proprio le elezioni. Dopo le decisioni di febbraio sulla formazione del GNU, ilsi è riunito tre giorni fa con l’obiettivo di trovare una soluzione – o quanto meno una via da percorrere ...

