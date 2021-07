My Little Pony | A New Generation | Vanessa Hudgens e James Marsden nel cast vocale

Advertising

DRAG_ME_D0WN__ : @TW0GH0STS_ anche tuuu <33 mi sto rivedendo i my little pony solo per lei - DRAG_ME_D0WN__ : su su il trend lo sapete ditemi qual'era il vostro my little pony preferito non so se l'abbia già fatto qualcuno <… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Approderà a settembre su #Netflix un nuovo film animato, #MyLittlePonyANewGen, che vedrà nel cast vocale la presenza di #… - MoviesAsbury : Approderà a settembre su #Netflix un nuovo film animato, #MyLittlePonyANewGen, che vedrà nel cast vocale la presenz… - _WEIWVXIAN : io ti faccio le treccine e poi ti metto i fermagli carini glitterati di my little pony >_< -

Ultime Notizie dalla rete : Little Pony

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Vanessa Hudgens e James Marsden si uniscono al cast vocale del film d'animazione Netflix My: A New Generation , ispirato alla linea di giocattoli Miny, in uscita in autunno. Sia Vanessa Hudgens che James Marsden non sono nuovi al film per bambini e ragazzi. La Hudgens, star ...Spread the love "High School Musical" star Vanessa Hudgens will lead the voice cast of "My: A New Generation," a Netflix film based on the popular children's toy line. The animated adventure's cast will also include Kimiko Glenn ("Orange Is the New Black") and James Marsden ("...Vanessa Hudgens e James Marsden si uniscono al cast vocale del film d'animazione My Little Pony: A New Generation. Vanessa Hudgens e James Marsden si uniscono al cast vocale del film d'animazione Netf ...“Mentre imperversano ancora più prepotentemente concerti in streaming, aperitivi su Zoom, dirette Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, i Little Pony come tutti si ritrovano nella loro segregazione c ...