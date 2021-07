Moshiri: «Benitez nel suo pc ha 3.000 dossier di calciatori. Come facevo a non portarlo all’Everton?» (Di giovedì 1 luglio 2021) Il proprietario dell’Everton Farhad Moshiri ha difeso la sua decisione di ingaggiare Rafa Benitez Come nuovo allenatore dell’Everton a dispetto dei malumori – definiamoli così – della parte blu di Liverpool. Moshiri dice che Benitez ha più “passione e conoscenza” di tutti gli altri candidati. E che il fatto che Benitez sarà il primo uomo ad aver allenato sia il Liverpool che l’Everton dal 1890 è “irrilevante”. Parlando a TalkSport, Moshiri ha detto: “Non abbiamo trovato nessuno con la sua passione e conoscenza per il calcio. Non smetteva di parlare! Su un computer ha circa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Il proprietario dell’Everton Farhadha difeso la sua decisione di ingaggiare Rafanuovo allenatore dell’Everton a dispetto dei malumori – definiamoli così – della parte blu di Liverpool.dice cheha più “passione e conoscenza” di tutti gli altri candidati. E che il fatto chesarà il primo uomo ad aver allenato sia il Liverpool che l’Everton dal 1890 è “irrilevante”. Parlando a TalkSport,ha detto: “Non abbiamo trovato nessuno con la sua passione e conoscenza per il calcio. Non smetteva di parlare! Su un computer ha circa ...

Advertising

napolista : Il proprietario dell'Everton difende la scelta: 'ha più passione, conoscenza e mentalità vincente di tutti gli altr… - napolista : “Ci sono pochi allenatori più qualificati per un club che non vince nulla da 26 anni. Ma resta un figlio prediletto… - sportli26181512 : #Everton, in arrivo un altro ex Napoli: '#Benitez è vicino': I tifosi contestano il suo passato nel #Liverpool ma s… -