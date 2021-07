Monster Energy Supercross back under AMA control

(Di giovedì 1 luglio 2021) The Covid - 19 pandemic is not only impacting on motorsport in Europe, but also in the US. In this light, Feld Motor Sports , the promoters of theAMAChampionship , have ...

The Covid - 19 pandemic is not only impacting on motorsport in Europe, but also in the US. In this light, Feld Motor Sports , the promoters of theAMA Supercross Championship , have today confirmed that they unfortunately will not renew their international sanctioning agreement with the FIM, meaning it reverts back to being a ...La pandemia da Covid - 19 ha cambiato gli scenari degli sport motoristici non solo in Europa ma anche in America. In questo senso Feld Motor Sports , il promoter dell' AMASupercross , ha annunciato la fine del contratto con la FIM ed il conseguente ritorno del campionato sotto l'egida dell' AMA . Fino al termine del contratto, il sodalizio tra FIM, Feld ...Feld Motorsports, promoter del campionato, non ha rinnovato il contratto con la FIM facendolo tornare in mano americana. Jorge Viegas, Presidente FIM, lascia la porta aperta per un nuovo contratto ...Oltre alla Monster Energy Yamaha, Abarth propone in promozione un’altra speciale versione della 595 chiamata Abarth 595 Scorpioneoro. Si tratta di una special edition che rende omaggio alla serie Gold ...