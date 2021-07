Michelangelo. L’uomo e l’artista fuori dai cliché (Di giovedì 1 luglio 2021) Si sa, le culture vincenti hanno sempre cercato di fare in qualche modo dei grandi del passato gli antesignani delle proprie istanze. In particolare, la modernità ha mal tollerato l’appartenenza di giganti della cultura – come Dante o Manzoni, per fare solo due nomi – alla tradizione della Chiesa cattolica e ha cercato di appropriarsene sottolineando unilateralmente l’uno o l’altro aspetto della loro opera. Sorte non diversa è toccata a Michelangelo, da lunga pezza etichettato come criptoprotestante (è capitato all’estensore di queste righe di sentirsi dire da una serafica guida dei Musei Vaticani che “naturalmente” l’originalità della Sistina derivava dalla simpatia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Si sa, le culture vincenti hanno sempre cercato di fare in qualche modo dei grandi del passato gli antesignani delle proprie istanze. In particolare, la modernità ha mal tollerato l’appartenenza di giganti della cultura – come Dante o Manzoni, per fare solo due nomi – alla tradizione della Chiesa cattolica e ha cercato di appropriarsene sottolineando unilateralmente l’uno o l’altro aspetto della loro opera. Sorte non diversa è toccata a, da lunga pezza etichettato come criptoprotestante (è capitato all’estensore di queste righe di sentirsi dire da una serafica guida dei Musei Vaticani che “naturalmente” l’originalità della Sistina derivava dalla simpatia ...

