Mattia Binotto sulle difficoltà della Mercedes

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sicuramente quella di quest’anno non è la stagione migliore per lae per il suo sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton. La scuderia è in gara con la validissima avversaria RedBull che non è mai sazia di primi posti. Cosa ne pensa il Team Principal di Ferrari,casa tedesca? Igora Drive: ecco come cambierà il circuito : Quest’anno la scuderia tedescanon sta avendo certo vita facile. Il campionissimo Lewis Hamilton sembra non riuscire a tenere testa a Verstappen e alla sua RedBull. Toto Wolff e il ...