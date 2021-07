Marlene Kuntz in tour, date concerti dell’estate 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Dall’8 di agosto da Piazza dei Martiri a Carpi partirà il “Post-pandemic tour” con tredici tappe già confermate FIRENZE – Al via l’8 agosto 2021 l’atteso tour estivo di Marlene Kuntz. Dopo l’assaggio della scorsa estate, con soli tre concerti speciali, la storica band cuneese torna sui palchi di tutta Italia, accompagnati per la prima volta alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo), con il loro “Post-pandemic tour”, di cui parlano così: “Lo scorso anno suonammo tre soli concerti in estate. Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) Dall’8 di agosto da Piazza dei Martiri a Carpi partirà il “Post-pandemic” con tredici tappe già confermate FIRENZE – Al via l’8 agostol’attesoestivo di. Dopo l’assaggio della scorsa estate, con soli trespeciali, la storica band cuneese torna sui palchi di tutta Italia, accompagnati per la prima volta alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo), con il loro “Post-pandemic”, di cui parlano così: “Lo scorso anno suonammo tre soliin estate. Il titolo del(Andrà tutto bene?) era ...

Andrea Mirò: 'Con Gaber racconto questi tempi che hanno cambiato tutto' Uno, che è già stato quasi del tutto montato, lo portiamo in giro con Ezio Guaitamacchi, Brunelli Boschetti Venturi e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e si intitola 'Amore, morte e rock'n'roll', ...

