Malika e la Mercedes | “Volevo togliermi uno sfizio”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Vi ricordate di? La ragazza omosessuale cacciata di casa dai genitori che non accettavano la sua relazione con una donna? Se sì, vi ricorderete anche che era stata aperta una raccolta fondi per aiutare la giovane a trovare casa e beni di prima necessità. Bene, nei giorni scorsi a generare scalpore è stata una su Quotidianpost.

stanzaselvaggia : “Ho mentito, sì: con i soldi della raccolta fondi mi sono comprata anche una Mercedes, a 22 anni, volevo togliermi… - Corriere : Malika e la raccolta fondi: «Mi sono comprata una Mercedes, volevo togliermi uno sfizio» - tpi : “Con i soldi della raccolta fondi ho comprato una Mercedes, è vero”. #malika - itsmoni_que : Il modo in cui tutti gli italiani sono stati asfalti dalla Mercedes ultimo modello nuova fiammante che hanno 'regal… - paynethetic : RT @thetrueshade: Su questo social di merda però se non ti esponi subito sei un razzista, un omofobo, un sessista, ecc. Il vostro perbenism… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Mercedes

Ma viene affrontata nel modo più sbagliato e cioè 'Ohibò, questa ragazza si è fatta la, che scandalo'. E il motivo è ovvio. Sesi è potuta mettere i soldi da parte e non usarli per le ...... dopo che, in una storia postata su Instagram, era stata ripresa alla guida di una, appena ...: 'Ho preso casa in affitto Milano, ho comprato vestiti...' leggi anche Cacciata di casa ...Malika e la Mercedes classe A acquistata con i soldi della raccolta fondi: cosa è successo e perchè lo ha fatto?La giovane di Castelfiorentino ha usato i soldi della raccolta fondi anche per comprare una Mercedes. La spiegazione di Malika fa discutere ...