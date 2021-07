“Loop”, il nuovo singolo di Sabba: una preghiera universale (Di giovedì 1 luglio 2021) Ad impreziosire il brano la produzione di Massimo D’Ambra e la chitarra di MustRow che torna nuovamente a collaborare con Sabba È uscito “Loop”, il nuovo singolo di Sabba vincitore di The Winner Is, talent canoro condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e finalista (2° posto) insieme ai TheSuper4 a XFactor Romania, dove l’audizione di Caruso è diventata virale grazie a XFactor Global (oltre 10 milioni di views). “Loop” è la preghiera universale di chi è stato dimenticato dai governi o dai media, di chi ha provato a gridare il proprio disagio ma non è stato ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) Ad impreziosire il brano la produzione di Massimo D’Ambra e la chitarra di MustRow che torna nuovamente a collaborare conÈ uscito “”, ildivincitore di The Winner Is, talent canoro condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e finalista (2° posto) insieme ai TheSuper4 a XFactor Romania, dove l’audizione di Caruso è diventata virale grazie a XFactor Global (oltre 10 milioni di views). “” è ladi chi è stato dimenticato dai governi o dai media, di chi ha provato a gridare il proprio disagio ma non è stato ...

