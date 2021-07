LIVE Sonego-Galan 4-6 1-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: primo set al colombiano, cerca di reagire il piemontese. (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e dritto per Galan. 0-15 Gran risposta di dritto di Sonego, non riesce a difendersi il colombiano con il chop. 1-0 Seconda potente del piemontese, che per la prima volta oggi passa avanti. 40-0 Altra prima devastante, questa volta centrale. 30-0 Secondo ace consecutivo per Sonego. 15-0 Ace ad uscire. Inizia il secondo set, Sonego al servizio. 6-4 in favore di Galan, sbaglia la chiamata del falco il piemontese. 40-0 Seconda carica di Galan, risponde ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio e dritto per. 0-15 Gran risposta di dritto di, non riesce a difendersi ilcon il chop. 1-0 Seconda potente del, che per la prima volta oggi passa avanti. 40-0 Altra prima devastante, questa volta centrale. 30-0 Secondo ace consecutivo per. 15-0 Ace ad uscire. Inizia il secondo set,al servizio. 6-4 in favore di, sbaglia la chiamata del falco il. 40-0 Seconda carica di, risponde ...

