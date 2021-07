Incontro tra Napoli e Barcellona per Insigne: i blaugrana possono offrire anche Coutinho! (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai e esperto di mercato. Si è concentrato sulle trattative già imbastite dal Napoli, sia in uscita che in entrata. CAPITOLO TERZINI “Mario Rui? Sia Giuffredi, l'agente, che il Napoli aspettano notizie dall’intermediario Fattizzo. Ci sono due problemi da superare: il Napoli ha sparato alto, chiedendo 15 milioni, ma si accontenterebbe di 6/7. Lui ha appena rinnovato e gli piace molto Napoli, quindi c’è da convincere anche il giocatore".“Il Napoli ha ottimi rapporti ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai e esperto di mercato. Si è concentrato sulle trattative già imbastite dal, sia in uscita che in entrata. CAPITOLO TERZINI “Mario Rui? Sia Giuffredi, l'agente, che ilaspettano notizie dall’intermediario Fattizzo. Ci sono due problemi da superare: ilha sparato alto, chiedendo 15 milioni, ma si accontenterebbe di 6/7. Lui ha appena rinnovato e gli piace molto, quindi c’è da convincereil giocatore".“Ilha ottimi rapporti ...

