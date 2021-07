Incidente in A2 | tir sfonda new jersey e vola da viadotto | due morti

(Di giovedì 1 luglio 2021)poco fa sull’Autostrada A2, all’altezza di Campagna, in provincia di Salerno. Un tir con a bordo due uomini hato il newed èto giù dalschiantandosi in un burrone.sull’A2, dueIl mezzo pesante procedeva verso Sud, direzione Reggio Calabria, quando, per cause da accertare, ha impattato contro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

occhio_notizie : Incidente in autostrada A2 del Mediterraneo, Tir precipita dal viadotto: due morti >>> - AppaltiLeaks : Incidente sulla SA-RC,Tir precipita dal viadotto: due morti ?@Palazzo_Chigi? azzeri al più presto i vertici ANAS.… - tvoggi : A2 DEL MEDITERRANEO, TIR SBANDA E FINISCE GIU’ DAL PONTE. DUE MORTI Grave incidente stradale lungo la corsia sud de… - anteprima24 : ** Campagna, tragico #Incidente in #A2: #Tir finisce giù dal #Ponte (FOTO) ** - ottopagine : Auto contro tir, tragico incidente sull'A1: Chiara muore a 32 anni #Battipaglia -

Unè caduto da un viadotto a Campagna , lungo l'A2 del Mediterraneo. Due i morti nel terribileche s'è verificato in tarda mattinata tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Per cause in ...Drammaticostradale avvenuto sulla A2 del Mediterraneo nella tarda mattinata. Un autoarticolato per motivi in corso di chiarimento, probabilmente l'esplosione di uno pneumatico, ha perso il controllo ...Un tir è precipitato lungo la A2. Per cause da accertare, il mezzo pesante è caduto dal viadotto Tenza, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, al km ...L’incidente intorno a mezzogiorno, ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Il mezzo pesante ha sfondato il guard rail ed è precipitato per una ventina di metri ...