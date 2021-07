IIDEA: 5 giorni di offerte su Steam (Di giovedì 1 luglio 2021) È partita questa mattina Games in Italy, la prima promozione nazionale di videogiochi ‘made in Italy’ su Steam promossa da IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. Più di 150 i prodotti inclusi nell’iniziativa, realizzati da oltre 70 studi di sviluppo. La promozione Games in Italy rientra nel programma di attività previste nell’ambito di First Playable, il principale evento B2B internazionale in Italia sul game business organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission che è in corso nelle giornate di oggi e domani. L’obiettivo è dare sempre più visibilità ai titoli italiani a livello internazionale e ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 1 luglio 2021) È partita questa mattina Games in Italy, la prima promozione nazionale di videogiochi ‘made in Italy’ supromossa da, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. Più di 150 i prodotti inclusi nell’iniziativa, realizzati da oltre 70 studi di sviluppo. La promozione Games in Italy rientra nel programma di attività previste nell’ambito di First Playable, il principale evento B2B internazionale in Italia sul game business organizzato dae Toscana Film Commission che è in corso nelle giornate di oggi e domani. L’obiettivo è dare sempre più visibilità ai titoli italiani a livello internazionale e ...

