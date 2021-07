I tifosi dell’Inghilterra non si fermano: “Delta o no, arriveremo a Roma” (Di giovedì 1 luglio 2021) La tensione è sempre più alta in vista del quarto di finale di Euro 2021, in campo Ucraina e Inghilterra che si affronteranno all’Olimpico di Roma. E’ stato vietato l’ingresso dei tifosi inglesi in Italia, a causa della variante Delta che ha portato un aumento dei casi positivi al Coronavirus. Il tabloid inglese Mirror ha comunicato alcune soluzioni per raggiungere comunque la Capitale. “Un’opzione potrebbe essere quella di prendere un aereo per Nizza e poi guidare per sei ore fino a Roma. Oppure potete partire in auto dal Regno Unito ma stando attenti ai tempi”. Il messaggio dalle istituzioni inglesi è diverso: ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) La tensione è sempre più alta in vista del quarto di finale di Euro 2021, in campo Ucraina e Inghilterra che si affronteranno all’Olimpico di. E’ stato vietato l’ingresso deiinglesi in Italia, a causa della varianteche ha portato un aumento dei casi positivi al Coronavirus. Il tabloid inglese Mirror ha comunicato alcune soluzioni per raggiungere comunque la Capitale. “Un’opzione potrebbe essere quella di prendere un aereo per Nizza e poi guidare per sei ore fino a. Oppure potete partire in auto dal Regno Unito ma stando attenti ai tempi”. Il messaggio dalle istituzioni inglesi è diverso: ...

Advertising

CalcioWeb : Tensione in vista di #UcrainaInghilterra: i tifosi inglesi 'minacciano' la partenza verso Roma - CBinnella : Super controlli per la partita di sabato dell’Inghilterra. Paura per l’arrivo dei tifosi che potrebbero portare la… - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #EURO2020 | Il Sottosegretario alla Salute ha anche ribadito che i tifosi provenienti dall’Inghilterra non potranno assistere… - BallettiRoberto : Più coraggio diciamo che i colpevoli sono agli affaristi dell'UEFA con sede in Svizzera dove per entrare vogliono… - sportli26181512 : Inghilterra-Ucraina, caos tifosi a Roma: 'Resta la quarantena'. Il governo inglese: 'Non partite': Cinque giorni di… -