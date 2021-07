Google Pay può conservare il certificato vaccinale | Punto Informatico (Di giovedì 1 luglio 2021) Google consente di salvare la versione digitale del certificato vaccinale sullo smartphone Android, senza la necessità di installare altre app. Google Pay può conservare il certificato vaccinale Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Google Pay può conservare il certificato vaccinale Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021)consente di salvare la versione digitale delsullo smartphone Android, senza la necessità di installare altre app.Pay puòil. Read MoreL'articoloPay puòilproviene da HelpMeTech.

Conto corrente Tinaba: tanta tecnologia e investi con il Roboadvisor ... conformemente alla sua 'vocazione' tecnologica, Tinaba si integra con i maggiori servizi di pagamento digitali, vale a dire Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e non solo. Conto corrente Tinaba: ...

Google Pay può conservare il certificato vaccinale Punto Informatico Google: basta ai file APK, da agosto ci saranno solo Android App Bundle Non è tutto oro quel che luccica, però, attualmente il Google Play Store è l’unico negozio virtuale di app che supporta questo tipo di formato. Con un post sul proprio blog dedicato agli sviluppatori ...

Negli smartphone Android arriva una scheda COVID-19 stile Green Pass In pratica, sarà possibile accedere alla scheda di vaccinazione digitale COVID-19 o all’esito del tampone direttamente dallo smartphone e mostrarla al personale interessato che potrebbe avere bisogno ...

