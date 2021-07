Europei: ct Belgio, 'Hazard e De Bruyne? Decisione del medico più che mia' (Di giovedì 1 luglio 2021) Monaco, 1 lug. - (Adnkronos) - "Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancano però altre 24 ore. E' una corsa contro il tempo per prendere una Decisione. Vedremo domani ma è difficile che giochino". Così il ct del Belgio Roberto Martinez in merito alla presenza in campo di Eden Hazard e Kevin e Bruyne nel quarto di finale dell'Europeo contro l'Italia. "Se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione nel prosieguo del torneo -aggiunge Martinez in conferenza stampa-. Per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De Bruyne, è un altro tipo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Monaco, 1 lug. - (Adnkronos) - "Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancano però altre 24 ore. E' una corsa contro il tempo per prendere una. Vedremo domani ma è difficile che giochino". Così il ct delRoberto Martinez in merito alla presenza in campo di Edene Kevin enel quarto di finale dell'Europeo contro l'Italia. "Se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione nel prosieguo del torneo -aggiunge Martinez in conferenza stampa-. Per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De, è un altro tipo di ...

