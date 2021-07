Enel | Vincenzo Ranieri nominato presidente dell’EU DSO Entity

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Ieri l’Assemblea GeneraleDSO, la neonata associazione per gli European Distribution System Operators (DSO), si è riunita ha formalmente, amministratore delegato di E-Distribuzione, comedell’Ente e il Board. L’assemblea inoltre ha approvato gli atti statutari nonché il bilancio annuale. Gli oltre 700 DSO che hanno aderito alla riunione (direttamente o rappresentati) hanno inoltre approvato il piano di lavoro per il 2021, contenente le priorità operative immediate per l’Ente, con l’obiettivo di garantire continuità su temi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enel Vincenzo

Teleborsa

...e onorato di essere il primo Presidente dell'EU DSO Entity che nasce in un momento di trasformazioni senza precedenti per il settore energetico e per l'intera società " ha commentatoRanieri ...Ranieri ha commentato: 'Sono orgoglioso di ricevere la fiducia dei miei colleghi e onorato di essere il primo Presidente dell'EU DSO Entity che nasce in un momento di trasformazioni senza ...(Teleborsa) - Ieri l'Assemblea Generale dell'EU DSO Entity, la neonata associazione per gli European Distribution System Operators (DSO), si è riunita ha formalmente nominato Vincenzo ...Ieri, mercoledì 30 giugno, l’Assemblea Generale dell’EU DSO Entity, la neonata associazione per gli European Distribution System Operators (DSO), si è riunita ha formalmente nominato Vincenzo Ranieri ...