Elisa Di Francisca choc, gelo in studio per il suo dramma (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la trasmissione ‘Estate in Diretta’ Elisa Di Francisca ha rivelato un suo dramma, gelando l’intero studio. Andiamo a vedere cos’è successo. Torna a parlare Elisa Di Francisca durante la trasmissione di Rai 1 ‘Estate in Diretta’. L’ex campionessa di scherma, infatti, ha rivelato un suo dramma gelando l’intero studio. Durante il suo intervento la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Durante la trasmissione ‘Estate in Diretta’Diha rivelato un suo, gelando l’intero. Andiamo a vedere cos’è successo. Torna a parlareDidurante la trasmissione di Rai 1 ‘Estate in Diretta’. L’ex campionessa di scherma, infatti, ha rivelato un suogelando l’intero. Durante il suo intervento la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Mi ha #Messo le mani #Addosso”. Gelo in #Diretta per il #Racconto #Della #Campionessa #Italiana: “Sono stata bruta… - Cattolica_News : #SportPower @ElisaLovesJesi ?? sul podio di #Rio2016 con la bandiera UE ???? è la dimostrazione di come lo sport possa… -