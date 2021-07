Disperso in mare per salvare 2 ragazzi sul litorale flegreo (Di giovedì 1 luglio 2021) Un uomo di circa 60 anni risulta Disperso nelle acque di Torregaveta (Monte di Procida), nell'area flgrea: si è lanciato in mare con altre persone per portare soccorso a due giovanissimi in difficoltà ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Un uomo di circa 60 anni risultanelle acque di Torregaveta (Monte di Procida), nell'area flgrea: si è lanciato incon altre persone per portare soccorso a due giovanissimi in difficoltà ...

Advertising

GFucci58 : RT @mattinodinapoli: Si getta in mare per salvare due ragazzini, 60enne disperso sul litorale flegreo - occhio_notizie : Ragazzini trascinati dalla corrente, uomo si tuffa in mare per salvarli: disperso a Monte di Procida - mattinodinapoli : Si getta in mare per salvare due ragazzini, 60enne disperso sul litorale flegreo - anteprima24 : ** Disperso in #Mare per salvare due ragazzi: si cerca un 60enne ** - NapoliToday : #Cronaca Si tuffa per salvare due giovani, ma viene risucchiato dalle onde: risulta disperso -