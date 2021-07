Crosetto ridicolizza la Murgia | “Hamas smentisce ogni rapporto di simpatia con lei…”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Guidousa l’arma del sarcasmo contro Michelae il suo post delirante su, subito infatti da lei cancellato. Ma non tanto in fretta da passare sotto silenzio: “Non è affatto complicato, la penso come“, aveva scritto la scrittrice “rieditando” tra le storie di Instagram uno screenshot di una vecchia chat su Whatsapp. Nella quale a un interlocutore che le chiedeva cosa pensasse del conflitto tra israeliani e palestinesi, lei dava questa risposta. Che definire imbarazzante è dire poco. La sua risposta, appunto, (“La penso come“) è stata pure accompagnata da un giudizio ancor ...

Il Secolo d'Italia

Sulla questione si è espresso anche il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Guidocon un tweet ironico: ' Chissà se questa sera, alla conferenza, arriverà in ritardo come ai bei ..."Quattro negazioni per dire questa roba? Ha problemi con l'italiano": Nicola PorroMichela MurgiaDomenico De Masi, la scomoda verità su Giuseppe Conte: se la ride Beppe Grillo? Il gigante Crosetto ridicolizza Giuseppe Conte (ancor prima che inizi a parlare). Conte ha raccontato quali siano stati ...Difficile dimenticare che in piena pandemia l'ex premier ha spesso iniziato le sue conferenze con minuti, se non proprio ore, di ritardo. A differenza di alcuni mesi fa, quando era presidente del Cons ...