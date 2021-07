Covid | Serracchiani | ' green pass Ue segno sforzo comune contro pandemia'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Da oggi in vigore ileuropeo. Oltre ad essere uno strumento che favorisce il rilancio dell'economia mantenendo sempre come priorità la tutela della salute dei cittadini, è un altrotangibile di quell'Unione europea che ha scelto senza incertezze la strada della condivisione per contrastare la". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Da oggi in vigore il Green pass europeo. Oltre ad essere uno strumento che favorisce il rilancio dell'economia mantenendo sempre come priorità la tutela della salute dei cittadini, è un altro segno tangibile di quell'Unione europea che ha scelto senza incertezze la strada della condivisione per contrastare la pandemia". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.