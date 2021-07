(Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 882 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 lein un giorno, mentre ieri erano state 24, per un totale di 127.587dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 188.474, oltre 3mila in più di ieri. Ildità è sostanzialmente0,5% (ieri 0,4%). Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 18 in meno (ieri -23) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 229 totali, mentre i ...

Advertising

Agenzia_Dire : Il bollettino odierno sul #coronavirus fornito da @DPCgov e @MinisteroSalute mostra un lieve aumento del tasso di p… - Ultron65 : RT @HuffPostItalia: Covid: 882 i nuovi positivi. 21 le vittime. Tasso di positività stabile allo 0,5% - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 882 contagi e 21 morti: bollettino 1 luglio - - HuffPostItalia : Covid: 882 i nuovi positivi. 21 le vittime. Tasso di positività stabile allo 0,5% - MGeracoulis : RT @RaiNews: #Covid. In #Italia 882 nuovi casi con 188.474 tamponi, 21 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 882

TGCOM

oggi mercoledì 30 giugno. Sonoi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ...Italia, bollettino: i dati nelle Regioni Sono i dati del ...I deceduti sono 21 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.587 vittime del- 19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.260.788 (+). I test/tamponi nelle ultime 24 ore ...Sono 882 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 luglio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano il totale a ...Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano st ...