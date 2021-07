Corea del Nord | Kim vuole intensificare rapporti con la Cina

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il leaderno Kim Jong - un ha detto che spingerà per migliorare ulteriormente le relazioni con la, il suo principale alleato, mentre lotta per far uscire il Paese da una crisi sempre più ...

Kim lo ha affermato in un messaggio al presidente cinese Xi Jinping congratulandosi con lui per il centesimo anniversario della fondazionePartito comunista cinese.La sicurezza informatica, lo spazio e la non proliferazione sono aree nelle quali "la Nato affronta sfide alla sicurezza comuni" a Giappone, Australia eSud, ha spiegato il funzionario. ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che spingerà per migliorare ulteriormente le relazioni con la Cina, il suo principale alleato, mentre lotta per far uscire il Paese da una crisi sempre più p ...Stasera alle 21 a Factory Grisù (via Poledrelli 21), Jusef Hassoun del dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie, e Donato Vincenzi del dipartimento di Fisica e Scienze della Terra del ...