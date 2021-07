Chip Ganassi vende il suo team NASCAR (Di giovedì 1 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno colpisce il mondo delle corse USA. Chip Ganassi annuncia l’addio alla NASCAR, vendendo il suo team al Trackhouse Racing. In una conferenza stampa, disputatasi il mercoledì mattina (in America, in Italia era il tardo pomeriggio), il veterano passa ufficialmente il testimone a Justin Marks, ex pilota ed oggi fondatore di una realtà giovane ma già attiva. Trackhouse rileva tutti gli asset della struttura di Ganassi, dall’officina di Concord in North Carolina alle attrezzature. Daniel Suarez è confermato come pilota di punta, ma il team intende ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno colpisce il mondo delle corse USA.annuncia l’addio allando il suoal Trackhouse Racing. In una conferenza stampa, disputatasi il mercoledì mattina (in America, in Italia era il tardo pomeriggio), il veterano passa ufficialmente il testimone a Justin Marks, ex pilota ed oggi fondatore di una realtà giovane ma già attiva. Trackhouse rileva tutti gli asset della struttura di, dall’officina di Concord in North Carolina alle attrezzature. Daniel Suarez è confermato come pilota di punta, ma ilintende ...

