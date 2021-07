Caos autostrade in Liguria: camionisti giù dai Tir (Di giovedì 1 luglio 2021) Esasperati per le code che oggi hanno raggiunto diversi chilometri in più tratti del nodo autostradale di Genova, molti camionisti hanno deciso una clamorosa protesta e sono scesi dai Tir. Lo ha annunciato Trasportounito Fiap spiegando che “abbandonare il mezzo è un atto estremo”. L’associazione spiega che “su tutte le principali direttrici autostradali liguri con destinazione o provenienza Genova e con il maggiore porto italiano sotto assedio da ingorghi che bloccano totalmente i varchi, fra gli autisti dei mezzi pesanti, fermi da ore sotto il sole, si sta trasmettendo un vero e proprio tam-tam: scendere dai camion”. “Dopo mesi di ingorghi, code, lavori che avrebbero ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Esasperati per le code che oggi hanno raggiunto diversi chilometri in più tratti del nodo autostradale di Genova, moltihanno deciso una clamorosa protesta e sono scesi dai Tir. Lo ha annunciato Trasportounito Fiap spiegando che “abbandonare il mezzo è un atto estremo”. L’associazione spiega che “su tutte le principali direttrici autostradali liguri con destinazione o provenienza Genova e con il maggiore porto italiano sotto assedio da ingorghi che bloccano totalmente i varchi, fra gli autisti dei mezzi pesanti, fermi da ore sotto il sole, si sta trasmettendo un vero e proprio tam-tam: scendere dai camion”. “Dopo mesi di ingorghi, code, lavori che avrebbero ...

