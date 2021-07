Borsa: Europa narcotizza timori sul Covid, listini in rialzo (Di giovedì 1 luglio 2021) Slancio delle Borse europee che aprono il nuovo semestre in positivo lasciandosi alle spalle i timori sulla variante Delta del Covid. L'indice d'area del vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Slancio delle Borse europee che aprono il nuovo semestre in positivo lasciandosi alle spalle isulla variante Delta del. L'indice d'area del vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un ...

Advertising

SorgentePas002 : 1 Luglio Borsa Oro € 48.2 (precedente 47.8) per grammo - Ad10000follower : Borsa: Europa narcotizza timori sul Covid, listini in rialzo - Ad10000follower : Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,6% - fisco24_info : Borsa: Europa narcotizza timori sul Covid, listini in rialzo: Salgono il turismo e le compagnie aeree, petrolio a 7… - bizcommunityit : #Borsa: Europa parte bene, a Milano (+0,5%) corre il risparmio gestito - Il Sole 24 ORE #sgr -