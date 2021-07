Assicurazioni: Signorini, non rinnovare stop a dividendi (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Ivass ritiene non più necessario rinnovare lo stop ai dividendi delle compagnie assicurative, deciso lo scorso anno per fare fronte all'emergenza Covid e che scadrà a settembre, il quale ha '... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Ivass ritiene non più necessarioloaidelle compagnie assicurative, deciso lo scorso anno per fare fronte all'emergenza Covid e che scadrà a settembre, il quale ha '...

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni Signorini Rc Auto: Ivass, balzo utili grazie a Covid,restituire di più Il presidente Ivass Luigi Federico Signorini chiede così ora alle assicurazioni "ritardatarie" di adoperarsi urgentemente e ai consumatori di valutare i comportamenti della propria compagnia. Per ...

Assicurazioni: Signorini, non rinnovare stop a dividendi - Ultima Ora Agenzia ANSA Assicurazioni, Signorini (Ivass): Settore si è dimostrato resiliente a crisi Milano, 1 lug. (LaPresse) - "Il settore assicurativo italiano ha vissuto un anno difficile, ma si è nel complesso mostrato resiliente alla crisi. Una ...

