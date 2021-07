Assegno unico per i figli Via dal 1° luglio | cosa c' è da sapere

Advertising

A partire da oggi, primo luglio, prende il via la riforma dell'universale. Vale a dire una misura che entro l'inizio del prossimo anno organizzerà in maniera più efficiente gli aiuti e gli incentivi che sono rivolti alle famiglie con figli. Una ...... sono state destinate a tale iniziativa ben 5 miliardi di euro, una cifra considerevole soprattutto se confrontata tra le tante con le somme destinate all'( misura ponte) pari a 3 ...La domanda può essere presentata dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’u ...Inps Tridico: “Stanotte abbiamo aperto la procedura di domande e abbiamo già ricevuto 15mila domande”. “Stanotte abbiamo aperto la procedura di domande e abbiamo già ricevuto 15mila domande”, ha detto ...