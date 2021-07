Alex Zanardi | parla la moglie Daniela | “Ecco come sta”

Advertising

RaiSport : La moglie di #Zanardi: 'Alex comunica anche se ancora non riesce a parlare' 'Le sue condizioni sono essenzialmente… - Gazzetta_it : Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare” - MediasetTgcom24 : Zanardi, la moglie: 'Condizioni di Alex sono stabili' #alexzanardi - ciricandy_io : RT @RaiSport: La moglie di #Zanardi: 'Alex comunica anche se ancora non riesce a parlare' 'Le sue condizioni sono essenzialmente stabili. A… - ilcirotano : Zanardi, parla la moglie: 'Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare' - -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Ad un anno dall'incidente ad Alessandrola moglie Daniela in una intervista pubblicata ... "A un anno dall'incidente le condizioni disono essenzialmente stabili. Al momento è ricoverato in ...Ho avuto anche la fortuna di avere davanti un campione come. Per me è stato più facile. Ma non basta siano pochi gli atleti conosciuti. A me dicono: brava. Ma ci sono molti più bravi di ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...«Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e ter ...