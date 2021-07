Albergo dei Poveri | via alla consultazione online Carfagna | Sarà il simbolo della rinascita del Sud

(Di giovedì 1 luglio 2021) “L’operazione di restauro e di consolidamento dell’exdei, Palazzo Fuga, può davvero diventare ildel Mezzogiorno”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, introducendo i lavoripubblica “Cento idee per l’dei”, per raccogliere idee sulla destinazione di Palazzo Fuga, enorme palazzo settecentesco di piazza Carlo III a Napoli. “Il cosiddetto Capitolo Sud del Pnrr – ha ricordato– destina ...

Advertising

AgCultNews : Napoli, Carfagna: Restauro Albergo dei Poveri diventi simbolo rinascita Sud @MiC_Italia @mara_carfagna… - puntodilucesca1 : Cento idee per l'Albergo dei poveri: il dibattito live dalle 15. Il mio pensiero, l'albergo è stato donato al pover… - FilomenaGallo55 : RT @MiC_Italia: Il Real Albergo dei Poveri di Napoli avrà una nuova vita grazie al #PNRR. Hai idee sulla destinazione dell'edificio? Parlan… - mattinodinapoli : Cento idee per l'Albergo dei poveri: il dibattito live dalle 15 - larampait : #Napoli. #AlbergodeiPoveri, #Clemente: 'sia riferimento industria culturale' -

Ultime Notizie dalla rete : Albergo dei

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Cento idee per l'poveri: il dibattito live con le... IL DEGRADO Napoli, il festival della cultura nel Plebiscito deturpato dai vandali IL TURISMO Turismo, a ...NAPOLI. "Spingerò con forza l'idea che il RealPoveri possa diventare un centro di riferimento europeo per l'industria culturale". Così Alessandra Clemente, assessore al Patrimonio del Comune di Napoli e candidata sindaco di Napoli, in ...“L’operazione di restauro e di consolidamento dell’ex Albergo dei Poveri, Palazzo Fuga, può davvero diventare il simbolo della rinascita del Mezzogiorno”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesi ...È uscito quatto quatto e in punta di piedi dall’albergo in cui alloggia con il padre (entrambi sono arrivati da Bolzano) in vacanza a Rimini approfittando del fatto che il genitore dormisse, nel cuore ...