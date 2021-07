$1800 spesi dal figlio in un videogioco e un padre si trova 'costretto' a vendere l'auto di famiglia (Di giovedì 1 luglio 2021) Un papà è stato costretto a vendere la sua auto dopo che il figlio ha accumulato quasi £ 1.300 (circa 1.800 dollari) su un gioco per cellulare. Il papà Muhammad, 41 anni, se ne è reso conto solo quando ha trovato 29 ricevute di posta elettronica per transazioni che vanno da £ 1,99 a £ 99,99 per il gioco Dragons: Rise of Berk. Muhammad è stato costretto a vendere la sua Toyota Aygo per coprire la fattura di iTunes di £ 1.289,70. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Un papà è statola suadopo che ilha accumulato quasi £ 1.300 (circa 1.800 dollari) su un gioco per cellulare. Il papà Muhammad, 41 anni, se ne è reso conto solo quando hato 29 ricevute di posta elettronica per transazioni che vanno da £ 1,99 a £ 99,99 per il gioco Dragons: Rise of Berk. Muhammad è statola sua Toyota Aygo per coprire la fattura di iTunes di £ 1.289,70. Leggi altro...

