Xbox e acquisizioni parla Phil Spencer: 'fanno bene al settore. Dire agli studi di non vendere è miope' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Xbox ha continuato a fare spese folli, acquisendo studi per la sua famiglia Xbox Game studios, inclusi team come Obsidian, Ninja Theory e Zenimax Media. Questa è stata la fonte di una discussione dilagante sulla natura delle acquisizioni nell'industria ma Phil Spencer pensa che sia una parte sana del business. parlando con Unlocked per il suo 500° episodio, Spencer ha parlato a lungo del ruolo delle Mergers and Acquisitions (fusioni e acquisizioni) all'interno dell'industria dei videogiochi, soprattutto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha continuato a fare spese folli, acquisendoper la sua famigliaGameos, inclusi team come Obsidian, Ninja Theory e Zenimax Media. Questa è stata la fonte di una discussione dilagante sulla natura dellenell'industria mapensa che sia una parte sana del business.ndo con Unlocked per il suo 500° episodio,hato a lungo del ruolo delle Mergers and Acquisitions (fusioni e) all'interno dell'industria dei videogiochi, soprattutto ...

Advertising

misteruplay2016 : Xbox e acquisizioni parla Phil Spencer: ‘fanno bene al settore. Dire agli studi di non vendere è miope’ - Eurogamer_it : Phil Spencer: 'dire agli studi che non dovrebbero vendere è una visione miope'. #Xbox - GameXperienceIT : Sony non è in concorrenza diretta con Xbox per le acquisizioni, afferma Hermen Hulst - Eurogamer_it : #Sony non è in competizione con #Xbox riguardo le acquisizioni. - DenisBroke182 : Scherzi a parte, tra acquisizioni varie e nuove IP sarà una gran generazione per tutti, sia per PS che per Xbox. -