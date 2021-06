Windows 10 May 2021 Update: disponibile la build 19043.1082 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 May 2021 Update (21H1): stiamo parlando della build 19043.1082. Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5004760 ed è disponibile al download su Windows Update come aggiornamento facoltativo. Inoltre, l’aggiornamento è disponibile anche per gli utenti Insider nel canale Beta e Release Preview. Highlights Aggiorna un problema che potrebbe impedirti di aprire i PDF usando Internet Explorer 11 o applicazioni che usano la versione a 64 ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 30 giugno 2021) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti10 May(21H1): stiamo parlando della. Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5004760 ed èal download sucome aggiornamento facoltativo. Inoltre, l’aggiornamento èanche per gli utenti Insider nel canale Beta e Release Preview. Highlights Aggiorna un problema che potrebbe impedirti di aprire i PDF usando Internet Explorer 11 o applicazioni che usano la versione a 64 ...

Advertising

sonoclaudio : #Microsoft potrebbe modificare i requisiti minimi di sistema di #Windows11. Intanto, ha rimosso lo strumento di ver… - filoage : May 2021 Update ora disponibile per un numero maggiore di utenti - _VR46_ita : May 2021 Update ora disponibile per un numero maggiore di utenti - Plaffo : L’aggiornamento Windows 10 May 2021 Update in fase di rilascio da oggi! Versione 21H1 [AGGIORNAMENTO - x1] - Win_insiders : L'aggiornamento cumulativo 19043.1081 per Windows 10 May 2021 Update è ora disponibile al download #21H1… -

Ultime Notizie dalla rete : Windows May Tablets and Chromebooks Expected to See Continued Growth in 2021 While the Long - Term Outlook Presents Challenges, According to IDC ...are quickly proving themselves useful within workplaces and while they will not supplant Windows ... All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders. ...

Windows 11 sarà più veloce di Windows 10? ... Windows 11 sembra essere leggermente più veloce rispetto a Windows 10 May 2021 Update. Nel test GeekBench 5 , Windows 11 offre un aumento del 5,8% nei testi multi - core e del 2% per i test single - ...

Windows 10 21H1 rilasciato ufficialmente! Ecco tutte le novità del May 2021 Update Hardware Upgrade ...are quickly proving themselves useful within workplaces and while they will not supplant... All product and company namesbe trademarks or registered trademarks of their respective holders. ......11 sembra essere leggermente più veloce rispetto a102021 Update. Nel test GeekBench 5 ,11 offre un aumento del 5,8% nei testi multi - core e del 2% per i test single - ...