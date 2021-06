Wimbledon, Berrettini al secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini cede un set ma avanza al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l'argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - Matteocede un set ma avanza aldi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l'argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti.

Advertising

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI VINCE AL 1° TURNO Battuto l'argentino Pella 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 #SkySport… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI VINCE AL 1° TURNO Battuto l'argentino Pella 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 #SkySport #SkyTennis #W… - Ghigo_07 : RT @federtennis: ?????? Ottimo primo turno di Matteo #Berrettini che a #Wimbledon supera Pella in 4 set 6-4 3-6 6-4 6-0! #tennis #stayFIT @B… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4 6-0… -