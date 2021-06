Wembley Euro 2020: paura per la Variante Delta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Mattino di Napoli oggi 30 Giugno 2021 ha aperto in prima pagina con un’inchiesta sullo stadio Inglese di Wembley per Euro 2020 relativo alla preoccupazione della Variante Delta che sta cominciando a far risalire i casi visto l’alta positività ma tenendo stabili i ricoveri, che invece sono rimasti invariati. L’Italia potrebbe essere una buona candidata per sostituire l’Inghilterra per la Finale, ma la Fifa non ci pensa proprio a questa soluzione. Zambrotta promuove l’Italia di Mancini Il quarto di finale Ucraina-Inghilterra si gioca a Roma La Nazionale Inglese di Soutghate dovrà giocare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Mattino di Napoli oggi 30 Giugno 2021 ha aperto in prima pagina con un’inchiesta sullo stadio Inglese diperrelativo alla preoccupazione dellache sta cominciando a far risalire i casi visto l’alta positività ma tenendo stabili i ricoveri, che invece sono rimasti invariati. L’Italia potrebbe essere una buona candidata per sostituire l’Inghilterra per la Finale, ma la Fifa non ci pensa proprio a questa soluzione. Zambrotta promuove l’Italia di Mancini Il quarto di finale Ucraina-Inghilterra si gioca a Roma La Nazionale Inglese di Soutghate dovrà giocare il ...

