Variante Delta, Pregliasco: “Tra 2 o 3 mesi avremo la stessa situazione dell’Inghilterra. Mascherina chirurgica? Meno efficace, ma non inutile” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Variante Delta? È una previsione non difficile dire che diventerà dominante. Quello che sta avvenendo in Inghilterra lo vedremo fra 2-3 mesi anche da noi“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Genetica Oggi”, su Radio Cusano Campus, da Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano. Il virologo spiega: “Ciò che si vede nel mondo, dalla Russia all’Australia, dimostra come le caratteristiche di maggiore contagiosità di questa Variante fa sì che prevalga sulle altre. Dovremo convivere con questo virus e gestire con buon senso le occasioni di maggiore libertà, mantenendo sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “? È una previsione non difficile dire che diventerà dominante. Quello che sta avvenendo in Inghilterra lo vedremo fra 2-3anche da noi“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Genetica Oggi”, su Radio Cusano Campus, da Fabrizio, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano. Il virologo spiega: “Ciò che si vede nel mondo, dalla Russia all’Australia, dimostra come le caratteristiche di maggiore contagiosità di questafa sì che prevalga sulle altre. Dovremo convivere con questo virus e gestire con buon senso le occasioni di maggiore libertà, mantenendo sempre ...

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - maurogab1 : RT @sabrina__sf: Variante delta a Lampedusa: contagiato un Carabiniere. Sarei curiosa di sapere chi l'ha contagiato. - la_bolda : RT @sabrina__sf: Variante delta a Lampedusa: contagiato un Carabiniere. Sarei curiosa di sapere chi l'ha contagiato. -