Valva | impatto mortale su strada | il Pm chiede al Gip la condanna per un imprenditore di Colliano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Un anno e quattro mesi di reclusione. È quanto chiesto in fase dibattimentale, nella seconda udienza che si è svolta davanti al giudice per le indagini preliminari, Marilena Albarano, dal pubblico ministero, Mafalda Daria Cioncada, per l’31enne di, accusato di omicidiole per la morte dell’automobilista di Laviano, Raffaele Cifrodelli. Al processo, che si svolge davanti al Gip, dove la difesa dell’imputato, assistito dall’avvocato Giovanni Grattacaso, aveva chiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato, il Pm ha chiesto la ...