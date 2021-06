Ufficiale | Trezeguet non sarà più Brand Ambassador della Juventus Il saluto del club | “Grazie | re David”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Laha annunciato la separazione conche nonpiù ildel. Ecco il comunicatosocietà che ha salutato l’ex attaccante francese. “Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delleLegends. E poi ancora un triennio, iniziato nel 2018, come ambasciatore del. Persi chiude oggi la sua “terza” vita in ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, ufficiale l’addio di #Trezeguet da Brand Ambassador - sportli26181512 : Ufficiale, Trezeguet non è più Brand Ambassador della Juve - MondoBN : UFFICIALE, David Trezeguet lascia il ruolo di - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Termina l'incarico di David Trezeguet come Brand Ambassador della Juventus - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | David #Trezeguet chiude oggi la sua avventura da Brand Ambassador del club: è ufficiale. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Trezeguet

Per Davidsi chiude oggi la sua 'terza' vita in bianconero: oggi è il suo ultimo giorno come Brand Ambassador del Club. Parlava di obiettivi ambiziosi e di opportunità di crescita, David, ..."E fu un anno molto divertente - ha commentato alla sua presentazioneal Tardini - Del Piero,, Camoranesi, Chiellini, Marchisio erano con me e tutti ci siamo riappropriati di una ...Juventus, addio ufficiale: c'è l'annuncio social del club bianconero che fuga ogni dubbio. Le strade si separeranno ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che David Trezeguet non sarà più il brand Ambassador: "David Trezeguet termina la sua attività di ...