Toscana, incendi: divieto accensione fuochi dal 1 luglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Scatta giovedì 1 luglio e si concluderà martedì 31 agosto il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi in tutto il territorio toscano L'articolo proviene da Firenze Post.

