'Tempo', l'EP del tarantino Daniele Ippolito racconta con i suoni i cambiamenti della vita (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fuori dal 15 giugno su tutte le piattaforme "Tempo", il nuovo progetto del tarantino Daniele Ippolito ( qui il link per ascoltarlo ). Tre brani completamente strumentali che raccontano attraverso i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fuori dal 15 giugno su tutte le piattaforme "", il nuovo progetto del( qui il link per ascoltarlo ). Tre brani completamente strumentali cheno attraverso i ...

Advertising

Davide : È un termine di cui abusiamo da tempo, «fascisti», e che invece andrebbe usato con parsimonia, per evidenziarne la… - MarcoBellinazzo : Come riportato dall'Ansa la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie da… - RobertoBurioni : Non parlo mai di politica, ma faccio un'eccezione. Sono molto, molto, molto felice che in un momento così difficile… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Parla il candidato sindaco di Roma del centrodestra: «Vengo dalla pubblica amministrazione, non ho avuto tempo per le pass… - favelling : in tutto questo ho scoperto che domani sono nel gruppo delle 8:30 la cosa onestamente mi secca perchè questo compo… -